مستشفى النجيلة تؤكد وفاة حالة من المصابين بكورونا بعد تعرضها لسكتة قلبية !

حرص الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزية التابعة لمحافظة مرسى مطروح على توضيح كافة التفاصيل وراء وفاة أول حالة في المستشفى من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالرغم من أن السبب الوفاة ليس له علاقة تماماً بالفيروس.

وأكد الدكتور محمد علي خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن السيدة التي توفيت تبلغ من العمر 64 عاماً وكانت تعيش في محافظة الإسكندرية، وتم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا في يوم 31 من شهر مارس الماضي عقب دخولها المستشفى مباشرة.

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وأشار أيضاً إلى أن المريضة كانت بصحة جيدة للغاية وقتها ولم يظهر عليها أعراض الفيروس على الإطلاق، إلا أنها كانت تعاني فقط من مرض السكري لا أكثر من ذلك.

وشدد الدكتور محمد علي في حديثه على أن السبب الحقيقي في الوفاة ليس هو فيروس كورونا، وإنما سكتة قلبية حدثت لها بعد مشاجرة عنيفة عبر الهاتف مع أبنائها يوم أمس الخميس.

وأضاف أيضاً أن الأطباء حاول إنقاذها بشتى الطرق الممكنة لمدة ساعتين ولكنها فارقت الحياة في نهاية المطاف، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهل وأبنائها هذه السيدة رفضوا تماماً استلام جثمانها، وبالتالي تم التواصل مباشرة مع وزارة الصحة والسكان لتحرير محضر في أحد أقسام الشرطة ثم دفن السيدة في مقابر الصدقات.

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