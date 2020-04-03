وزارة الصحة تعلن رسمياً وضع عدة أسر في الحجر المنزلي ب8 محافظات مختلفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن وضع عدة أسر ب8 محافظات مختلفة في الحجر المنزلي الإجباري لمدة 14 يوماً، بعد اكتشاف إصابة عدة أفراد داخل هذه الأسر بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن ذلك القرار الذي اتخذته الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، جاء من أجل تفادي ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن الأسر التي تم عزلها لمدة أسبوعين كاملين في منازلها تتواجد في المحافظات التالية: الإسكندرية / بورسعيد / المنيا / الغربية / دمياط / المنوفية / محافظة البحر الأحمر / قنا.

ولا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، إلا أن الوصول إلى المرحلة الثالثة بات أمراً وشيكاً للغاية لا مفر منه على الإطلاق، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين إلى 865 حالة.

وتعافى من ذلك العدد 205 حالة حتى الآن في انتظار ما ستُسفر عنه الأسابيع القليلة القادمة، علماً بأن العديد من التكهنات تُشير إلى احتمالية قيام الحكومة المصرية بفرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوع على أقل تقدير في حالة استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، نظراً إلى عدم قدرة مصر على تحمل خطورة المرحلة الثالثة من الناحية الطبية.

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