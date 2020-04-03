رسمياً .. القاهرة تتصدر قائمة إصابات فيروس كورونا في مصر بـ 175 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن خريطة انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، من خلال توضيح أعداد المصابين في كل محافظة إضافة إلى توضيح نسبة المصابين في مختلف الفئات العمرية.

وجاءت هذه الخريطة من طرف وزارة الصحة والسكان من أجل إبقاء المواطنين إضافة إلى منظمة الصحة العالمية على إطلاع دائم بمدى انتشار فيروس كورونا في مصر، وخاصة بعد الاقتراب من الوصول إلى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس القاتل.

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وإليكم الآن نسبة المصابين بفيروس كورونا في مصر بحسب الفئات العمرية:

أقل من 10 سنوات / إصابة 18 شخص بنسبة 2.1%.

من 10 إلى 19 سنة / إصابة 37 شخص بنسبة 4.3%.

من 20 إلى 29 سنة / إصابة 115 شخص بنسبة 13.2%.

من 30 إلى 39 سنة / إصابة 157 شخص بنسبة 18.1%.

من 40 إلى 49 سنة / إصابة 161 شخص بنسبة 18.5%.

من 50 إلى 59 سنة / إصابة 194 شخص بنسبة 22.4%.

من 60 إلى 69 / إصابة 108 شخص بنسبة 12.4%.

أكبر من 70 سنة / إصابة 78 شخص بنسبة 9%.

والآن سوف نستعرض لكم أعداد المصابين في كافة محافظات الجمهورية:

القاهرة / 175.

الإسكندرية / 105.

دمياط / 98.

أسوان / 75.

البحر الأحمر / 61.

الجيزة / 47.

الأقصر / 44.

المنيا / 34.

الدقهلية / 32.

المنوفية / 32.

بني سويف / 31.

القليوبية / 27.

بورسعيد / 26.

الغربية / 19.

أسيوط / 17.

قنا / 14.

البحيرة / 10.

كفر الشيخ / 6.

الإسماعيلية / 4.

جنوب سيناء / 4.

سوهاج / 2.

السويس / 2.

الفيوم / 2.

مرسى مطروح، الشرقية، الوادي الجديد / حالة وحيدة فقط لا غير.

شمال سيناء / لا يوجد حالات.

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