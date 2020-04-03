وزارة الأوقاف تنفي رسمياً إعادة فتح المساجد بداية من الجمعة القادمة

حرصت وزارة الأوقاف على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها على مدار الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إعادة فتح المساجد من جديد وعودة صلاة الجماعة انطلاقاً من يوم الجمعة القادم.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها اليوم الجمعة أن كل هذه الأخبار بشأن إعادة فتح المساجد وعودة صلاح الجماعة من جديد، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك النوع من الشائعات المغرضة يجب أن يُحاسب عليها القانون بشدة وحزم، نظراً إلى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة الأوقاف في البيان على أن عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها وفتح المساجد وعودة صلوات الجماعة لن يتم بأي حال من الأحوال، إلا بعد الحصول على الموافقات من طرف وزارة الصحة والسكان.

وأضافت أيضاً أن هذه الموافقات من طرف وزارة الصحة والسكان سوف تأتي مباشرة بعد توقف اكتشاف الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مطالبة في الوقت ذاته المواطنين بصفة عامة ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة لعدم إثارة البلبلة والذعر في الشارع المصري.

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