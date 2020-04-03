الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة بسبب منخفض جوي من ليبيا

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحذير المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة القادمة حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب منخفض جوي قادم من دولة ليبيا.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر سوف تتعرض إلى منخفض جوي يطلق عليه منخفض خماسيني صحراوي يصاحبه موجة حارة للغاية إضافة إلى رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الموجة الحارة كانت بدايتها انطلاقاً من اليوم الجمعة من خلال وصول درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية، مؤكدة في الوقت ذاته أن حالة الطقس لن تكون مستقرة في مصر لمدة 3 أيام قادمة.

وشددت الدكتورة إيمان شاكر في حديثها على أن درجات الحرارة يوم غداً السبت سوف تصل إلى 35 درجة على محافظة القاهرة على سبيل المثال، على أن تقل يوم الأحد وتصل إلى 31 درجة، فيما تعود درجات الحرارة من جديد إلى طبيعتها في يوم الإثنين من خلال وصولها إلى 27 درجة.

وأضافت أيضاً أن المواطنين يجب عليهم الحذر من تخفيف الملابس في الأيام القليلة القادمة، نظراً إلى أن حالة الطقس لا تزال غير مستقرة بعد في مصر مما قد يؤدي إلى إصابة البعض بنزلات برد.

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