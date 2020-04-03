مدينة زويل تعلن إنتاج جهاز جديد بدلاً من بالون التنفس اليدوي لتخفيف الحمل على الأطباء

أعلنت مدينة زويل بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إنتاج أجهزة جديدة لكي تكون بديلة عن أجهزة التنفس الصناعي، وذلك من أجل محاولة تخفيف الحمل على الأطباء والممرضين في مختلف مستشفيات العزل بكافة أنحاء الجمهورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مدينة زويل في بيان رسمي لها اليوم أن ذلك الجهاز الجديد سوف يتم استخدامه ما قبل مرحلة العناية المركزة، والتي يتم فيها استخدام بالون التنفس اليدوي من جانب الفرق الطبية في المستشفيات.

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وأشارت أيضاً إلى أن الجهاز الجديد سوف يعمل آلياً وليس يدوياً في ظل التقنيات الحديثة التي يتسم بها، موضحة في الوقت ذاته أن تكلفة ذلك الجهاز منخفضة وليست عالية مثلما هو حال أجهزة التنفس الصناعي التي باتت غير متوفرة في الوقت الحالي في ظل الضغط العالمي على شرائها منذ انتشار فيروس كورونا.

وشددت مدينة زويل في البيان على أن ذلك الجهاز الجديد سوف يساعد المريض على التنفس بصورة طبيعية في حالة تأخر وصوله إلى غرفة العناية المركزة، وهو الأمر الذي يساعد بدوره الأطباء والممرضين على الهدوء من الناحية النفسية وعدم الشعور بالضغط والتوتر من أجل نقل مرضى فيروس كورونا المستجد إلى وحدات العناية المركزة قبل فوات الأوان في ظل قدرة الفيروس على الانتشار بسرعة.

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