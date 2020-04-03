رسمياً .. وزارة الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في مصر، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بالرغم من الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة المصرية طيلة الأيام الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان اكتشاف 120 حالة جديدة إيجابية حاملة لفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 985 حالة تشمل أيضاً المتعافين إضافة إلى الوفيات.

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وأشار أيضاً إلى أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها اليوم تنقسم ما بين حالات مخالطة لحالات سابقة أو العائدين من الخارج، موضحاً في الوقت ذاته أن 3 حالات فقط كانت من الأجانب فيما بقية الحالات بالكامل من المصريين.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن اليوم شهد أيضاً وفاة 8 حالات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تمثلت هذه الحالات في مواطن أجنبي وحيد إضافة إلى 7 من المصريين.

وأضاف أيضاً أن 15 حالة خرجت بسلام وغادرت مستشفيات العزل بعد شفائها تماماً من المرض، وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 216 حالة من أصل 296 حالة تحولت نتائج فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية.

وفي ختام البيان، أوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهدة على مدار الساعة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

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