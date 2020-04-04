وزير التعليم: “مفيش نجاح وسقوط بالمعنى.. تصدوا لبيع الأبحاث”

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بالتصدي لعملية بيع الأبحاث، موضحا أنه يجب على الطالب أن يعمل على البحث بنفسه ومع زملائه.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك إرشادات واضحة للعمل مع معلم الفصل والوزارة وسيتعاونوا مع البعض ولديهم مكتبة رقمية من أجل البحث عن أي شيء، مضيفا أنه لا يوجد نجاح أو رسوب بالمعنى المفهوم ويجب أن يبذلوا الجهد المطلوب والكافي ولا يوجد ما يقلق للجميع متابعا أن لا يوجد أي داعي لشراء الأبحاث وأن ذلك مجرد إهدار للأموال دون داعي.

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