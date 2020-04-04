مدير “القومي للأورام” يكشف أعداد الإصابة بـ”كورونا” بين الطاقم الطبي

أعلن الدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومي للأورام، أن أحد الممرضين ظهر عليه أعراض العدوى بفيروس كورونا المستجد، منذ نحو أسبوع وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عزل المخالطين له وإجراء التحاليل لهم جمعيعا، موضحا أن يوم الأحد الماضي ظهرت الأعراض على مشرفة التمريض وبعد التحليل اكتشفنا حملها للفيروس وتم عزلها وعزل الطاقم المخالط لها وعددهم 40 شخص، وأثبتت التحاليل إصابة 9 بينهم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمعهد 3 أطباء و12 ممرض وممرضة.

وأوضح مدير معهد الأورام، أن المعهد بالكامل تم تعقيمه على مدار 3 أيام وتخفيض أعداد المرضى، مضيفا أن هناك 600 ممرضا و750 طبيبا يعدوا القوة الكاملة للمستشفى، وتم إجراء التحاليل للدائرة المخالطة بالمصابين، مؤكدا أن أول مصاب كان يعمل في مستشفى أخرى.

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