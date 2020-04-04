تراجع جماعي في أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

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أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

تراجعت أسعار بعض الخضروات في سوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس، وفقا لما ذكر الموقع الرسمي لسوق العبورن فيما ارتفعت أسعار البطاطس والفاصوليا الخضراء.

وفيما يلي أسعار الخضروات في سوق العبور :

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– الطماطم تتراوح بين 1.5 و2.75 جنيه بتراجع 125 قرشًا.

– البطاطس تتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.


– البصل يتراوح بين 2.5 و 8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا.

الفاصوليا تتراوح بين 3 و7 جنيهات بارتفاع 150 قرشًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و4.5 جنيه بتراجع جنيها.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيها.

الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات بانخفاض 150 قرشًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

القلقاس يتراوح بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة يتراوح بين 3 جنيهات و 8.5 جنيه.

اليوسفي يتراوح بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 4 جنيهات إلى 14 جنيهًا بزيادة 150 قرشًا.

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