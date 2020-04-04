“إعلام مجلس الوزراء” يوضح حقيقة عودة إقامة شعائر الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعات عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها إدعاءات غير صحيحة.

وحسبما ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، أنها نفت كافة تلك الإدعاءات التي لا صحة لها، مشددة على استمرار العمل بقرار تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد قائم ولم يتم إلغاؤه حتى زوال علة الغلق وهو وباء كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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وأكد المركز، أن وزارة الأوقاف شددت على أن الحفاظ على النفس البشرية أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ودفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة.