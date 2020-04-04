“مياه القاهرة” تكشف أماكن قطع الخدمة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعي – منطقة ألماظة – قاعدة ألماظة العسكرية – مستشفى الجلاء العسكري)، وذلك بسبب أعمال الحفر للكباري بشارع ابن الحكم في المطرية.

وأضافت الشركة، في بيان عنها، اليوم، أن قطع المياه سيكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح غدا الأحد وحتى الساعة 10 مساءً نفس اليوم. مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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وأكدت الشركة، أنها جهزت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.