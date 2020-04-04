جامعة القاهرة تفتح تحقيقا عاجلا على خلفية إصابة 17 طبيبا وممرضا بفيروس كورونا

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة 17 شخصا من الطاقم الطبي شاملا أطباء وتمريض في المعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، من أجل الوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين في الضرر والاطلاع علي تفاصيل الأزمة.

وأكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة في المعهد من أجل تولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة، وذلك على ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

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وأكد علم الدين، أن المعهد يتعامل مع الأزمة منذ بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة، موضحا أن الجامعة قررت وقف العمل مع المعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط وهو السبت لمراعاة ظروف مرضى الأورام على أن يكون التعامل خلال العيادات الخارجية فقط خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة فقط، إلى جانب تعقيم المعهد بشكل شامل يوميا وفقا للقواعد المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما تستلزمه الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.