“الأطباء” تحدد مطالب لحماية الفرق الطبية

حددت نقابة الأطباء، مطالب واضحة لحماية الفرق الطبية التي تتعاون مع مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، جاء ذلك على خلفية إصابة 17 طبيبا وممرضا في المعهد القومي للأورام.

وطالبت النقابة، صناع القرار بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية الوقائية لأفراد الفرق الطبية في جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة على العمل بدون استخدامها، إلى جانب تشديد مراقبة المديريين بشأن توفير المستلزمات الطبية وعدم منعها عن الأطباء بجحة عدم استهلاكها.

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وشددت على ضرورة تخفيف الزحام في المستشفيات من خلال إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التي يمكن تأجيلها، إلى جانب وضع ببروتوكول عاجل للفحص والتحاليل لأعضاء الفرق الطبية من المتعاملين مع الحالات المشتبه في إصابتهم دون انتظار ظهور الأعراض، مضيفة أنه على كل مستشفى في كل محافظة تخصيص قسم لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبي المشتبه في إصابتهم لحين ظهور نتائج الفحص في أسرع وقت.