“الوزراء” يعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الكهرباء بين مصر والسودان

أكد مجلس الوزراء، التشغيل الفعلي لخط الكهرباء الذي يربط بين مصر والسودان بجهد 220 ك.ف، مشيرا إلى أنه بدأ العمل به أمس الجمعة، وذلك استجابة لرغبة الجانب السوداني.

وقال المجلس، في بيان عنه، أن العمل في خط الكهرباء جاء استمرار لاستراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء الخط في أبريل 2019، ويبلغ طوله حوالي 100 كيلو متر داخل الجانب المصري وحوالي 70 في الجانب السوداني.

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وأوضح أن العمل جرى في تشغيل المرحلة الأولى والتي تمد السودان بقدرات تصل إلى 70 ميجاوات في الساعة على أن يستكمل الجانبان العمل على المرحلة التالية من الأعمال والتي تصل إلى 300 ميجاوات.