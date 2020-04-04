وزير القوى العاملة: تمديد إقامة الوافدين للسعودية لمدة 3 أشهر مجانا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه استقبل تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن تمديد هوية مقيم أليا للوافدين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، على أن يكون ذلك لمدة 3 أشهر ودون مقابل مالي، وذلك للذين تنتهي إقامتهم خلال الفترة من 18 مارس الماضي حتى 30 يونيو المقبل، للعاملين بالمهن التجارية والصناعية.

وأوضح سعفان، في بيان عنه، نقلا عن المستشار العمالي في السعودية، أن تلك التعليمات جاء تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين خلال إجراءات التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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