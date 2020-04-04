خبراء يوضحون مدى فاعلية ارتفاع درجات الحرارة في القضاء على “كورونا”

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجه من ارتفاع درجات الحرارة بدأت منذ أمس الجمعة، ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الأحد، حيث تسجل القاهرة 35 درجة مئوية.

قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة في كلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، أن بعض الأبحاث رصدت أن ارتفاع درجات الحرارة يمكنه تخفيض أعداد الإصابة ولكن لا يقضي على الفيروس، موضحا أن الفيروس يقتل عند درجة 56 مئوية وبعض العلماء أشاروا إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة تحد من معدلات الانتشار، ولكن بحث جديد رصد أن الطقس الدافئ والرطوبة تبطئ معدل انتشار كورونا “كوفيد 19” ولكنه يبقى قيد التنفيذ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

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وذكرت الدراسة، عدة أدلة على الروابط بين درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة والمناطق الجغرافية التي ازدهر فيها الفيروس، إذ تشير إلى أن الفيروس سيتراجع في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أشهر الصيف، حيث أكد أنتوني س. فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن هناك احتمالية كبيرة بتأثر انتشار الفيروس أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتضح بشكل مبدأي في القارة الإفريقية.

ورصدت الصحيفة الأمريكية، أيضا نجاح بلاد مثل تايوان، وسنغافورة، وهونج كونج، في احتواء الفيروس الجديد، يعود للقرارات والإجراءات الحازمة التي اتخذوها للحد من انتشاره، لكن ما حير العلماء أن دول آسيوية عديدة لم تشهد تفشي للفيروس بالرغم من اختلاطهم الواسع بالصين وفتح حدود بلادهم معها، وذلك مقارنة بأوروبا، وعلى جانب آخر نجحت دول مثل كمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين، ذات رعاية صحية بسيطة، سجلت عدد إصابات بسيطة للفيروس الجديد بالرغم من تأخرها في إغلاق حدودها مع الصين.

وفي ذات السياق، قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، أن فيروس كورونا غير مشابه لفيروسات الإنفلونزا التي ينتهي موسمها بارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن لا يوجد إثبات علمي حتى الآن بتراجع أوانتهاء الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة.

فيما أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أن هناك مدرستين ونظرتين علميتين بشأن توقعات القضاء على فيروس كورونا، الأولى غير متأكدة من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على انتشار الفيروس، أما الأخرى تؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر نشاط الفيروس، مشيرا إلى أنه يتوقع تراجع نشاط فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة، كون الغلاف الدهني الذي يحيط بالفيروس يتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة، ومع سطوع شمس الصيف.