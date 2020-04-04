بالفيديو.. وزيرة الصحة تصل إيطاليا لتقديم المستلزمات الطبية

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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

أعلن يوجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، في إطار تقديم المساعدات الطبية ومواد التطهير والبدل الواقية إلى إيطاليا.

وأوضح وزير الخارجية، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، استقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القادمة برفقة طائرتين عسكريتين محملتين بكميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، حسبما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وتواجه دولة إيطاليا محنة شديدة بسبب نقص المستلزمات الطيبة بشكل حاد في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “.

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