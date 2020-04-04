جامعة القاهرة تؤكد إجراء تحليل فيروس كورونا ل 1000 شخص في المعهد القومي للأورام

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أنه قد تم إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد ل 1000 شخص من الذين تواجدا في المعهد القومي للأورام في الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أنه تم وضع ال17 حالة من الأطباء والممرضين العاملين في المعهد القومي للأورام بعدما تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة في الحجر الصحي.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الواقعة تُعتبر بمثابة الكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً إلى أن الأطباء والممرضين إضافة إلى العاملين في المستشفيات هم أكثر فئة معرضة في الوقت الحالي للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً إصابة أكثر من 12% من الأطباء في إيطاليا بالفيروس.

وشدد الدكتور محمود علم الدين في حديثه على أن الألف شخص الذين تم إجراء لها تحليل الكشف عن فيروس كورونا في المعهد القومي للأورام ينقسمون إلى أطباء وممرضين، إضافة إلى عاملين وأيضاً 60 من المرضى.

وأضاف أيضاً أنه لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا باستثناء الحالات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الجمعة، على أن تظهر يوم غداً الأحد نتائج التحاليل الخاصة بكل الحالات التي كانت متواجدة في المعهد القومي للأورام.

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