رسمياً .. اكتشاف 85 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر إضافة إلى 5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت عن اكتشاف 85 حالة جديدة إيجابية حاملة لفيروس كورونا في مصر، لتتخطى مصر بذلك حاجز 1000 مصاب منذ لحظة تفشي الوباء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي أن جميع الحالات الجديدة التي تم التأكد من إصابتها اليوم بفيروس كورونا، تنقسم إلى حالات مخالطة لحالات مصابة من قبل أو حالات من ضمن العائدين من الخارج مؤخراً.

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وأشار أيضاً إلى أن اليوم السبت عرف وفاة 5 حالات جديدة بسبب فيروس كورونا وجميعهم من المصريين، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات في مصر إلى 71 حالة حتى هذه اللحظة بسبب ذلك الفيروس القاتل.

وأضاف أيضاً أن اليوم قد شهد بدوره خروج 25 حالة جديدة من مستشفيات العزل من بينهم مواطن أجنبي، وبذلك ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 241 حالة من إجمالي 306 حالة تحولت نتائج فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية.

وفي ختام البيان، أوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان لم تكشف بعد أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا باستثناء الحالات التي تم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يعمل جاهداً داخل الوزارة من أجل مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه قريباً.

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