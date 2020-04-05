أرقام مبشرة رغم تخطي مصر 1000 إصابة بكورونا

على الرغم تخطي مصر لحاجز 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي يحدد دخول مصر المرحلة الثالثة، فإن الحصيلة المعلنة من وزارة الصحة حملت 3 أرقام مبشِّرة.

أولا: انخفض منحنى معدل الإصابات اليومي بنسبة 30%، بتسجيل 85 إصابة بعدما وصل إلى نحو 120 إصابة، بانخفاض قدره 35 حالة.

Advertisements

ثانيا: شهد معدل الوفيات اليومي انخفاضا ووصل إلى 5 حالات، بعدما كان 8 حالات، وهو أقل عدد وفيات سجلته مصر منذ 3 أيام.

ثالثا: سجل مصر تعافي نحو 25 حالة للمرة الأولى، بعدما سجل من قبل 22 حالة تعافي يومي 1 و2 أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفع عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية لـ306 أشخاص من بينهم 241 متعافيًا.

وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الدولة وضعت خطة إجراءات تصاعدية تصل للحظر الكلي، إذا وصل منحنى الإصابات التصاعدي إلى صورةٍ لا يستطيعون السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيمكث الكل في المنزل وسيصل الاقتصاد إلى صفر.

وأوضح هيكل أن مصر تسير بمعدل يسمح لها بالاستمرار في المرحلة الثانية لمواجهة فيروس كورونا، حيث إن مصر وصلت إلى الـ 1000 إصابة خلال 47 يومًا، وهو ما يعد في حدود الأمان بمنحنى تصاعد الحالات الإيجابية بالفيروس، مطالبا المواطنين بالالتزام بتعليمات كي لا ندخل في مرحلة خطيرة من المواجهة.