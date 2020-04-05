فيديو.. تقرير يرصد إصابة فرد واحد بكورونا يعدي 1000 شخص

نشر برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر قناة مصر الأولى، تقريرا بشأن التغلب على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن الأطباء والباحثين على مستوى العالم أطلق على مواجهة فيروس كورونا بأنها “أكبر حرب حصلت على البشرية”.

وذكر التقرير أن الأطباء أشاروا إلى أن هناك طرق للتغلب على هذا الفيروس، وهي تعتمد على محورين، للتخلص من هذا الفيروس وهما “الحكومة والمواطن”، مشيرا إلى أن دور الحكومة يتلخص في توفير الاستعدادات اللازمة وخط الدفاع الأول وهو “الأطباء”” من أجل التغلب على الفيروس.

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وأشار التقرير إلى أنه في الدول الأوروبية مثل إسبانيا منع دخول مصابي فيروس كورونا فوق 65 عاما، لأنه لا توجود أماكن وأجهزة طبية من أجل علاجهم، وبالتالي فإن الموت هو الحل المنتظر لهم.

وأوضح التقرير أن مسؤولية المصريين هي البقاء في المنزل كي لا يعرض نفسه والآخرين إلى الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة فرد واحد بالفيروس ينقل العدوى إلى 1000 شخص.