عاجل.. السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين في معهد الأورام

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإجراء كشف طبي على العاملين بمعهد الأورام من أطباء وأطقم التمريض، وكذا المرضى المترددين على المعهد، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس وجه أيضا بحصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، إضافة إلى توفير الرعاية لكل المصابين بالفيروس من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

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وأكد الرئيس السيسي أولوية سلامة وصحة المواطني، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام، باكتشاف إصابة عدد من العاملين في الفيروس.

كان مدير معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، أكد غلق المعهد 3 أيام بداية من الخميس حتى السبت؛ لتطهيره عقب اكتشاف إصابة بعض الأطباء والتمريض بفيروس كورونا.

وقال مدير المعهد إنه جرى نقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل في عدة أماكن داخل القاهرة، من أجل تلقي العلاج.