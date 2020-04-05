رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات.. و”البيئة” تحذر

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، تفاصيل حالة جودة الهواء، اليوم، على مستوى المحافظات، حيث جرى تقسيم نوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان “أحمر لنقاء منخفض من 0 لـ3.3، وأصفر لنقاء متوسط من 3.4 لـ5.4، والأخضر لنقاء مرتفع بين 5.5 لـ10”.

في القاهرة الكبرى، تكون حالة الهواء جيدة، حيث تساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل لسيئة.

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ويتوقع نشاط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر سلبا على الهواء، وتزداد سرعة الهواء لتتراوح بين 2.7 لـ11.4 متر في الثانية.

وفي الدلتا، تكون حالة الهواء جيدة، حيث تساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا نتيجة إلى التهوية الحرجة، والتي تصل لسيئة، ويتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء، وتزداد سرعة الهواء بين 1.1 إلى 12.2 متر في الثانية.

وفي الصعيد، تكون حالة الهواء متوسطة على “سوهاج، وأسوان، والأقصر، وأسيوط”، وتكون سيئة على محافظة قنا، وجيدة على “بني سويف، والفيوم، والمنيا”، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا، وتركيزها ليلا نتيجة للتهوية الحرجة التي تصل إلى سيئة.

ويتوقع نشاط ملحوظ لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر سلبا على نوعية الهواء، وتزداد سرعة الهواء بين 0.6 إلى 8.4 متر في الثانية.

وفي الساحل الشمالي، تكون نوعية الهواء جيدة حيث تساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا نتيجة للتهوية الحرجة والتي تصل لسيئة، ويتوقع نشطا رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر سلبا على نوعية الهواء، وتزداد سرعة الهواء بين 3.5 لـ 12 مترا في الثانية.

وفي القناة وسيناء، تكون حالة الهواء متوسطة على “بورسعيد، وجنوب سيناء”، وجيدة على “شمال سيناء، والإسماعيلية، والسويس”، حيث تساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة وتصل لسيئة.

ويتوقع نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء، وتزداد سرعة الهواء بين 0.7 إلى 13.7 متر في الثانية.

وأكدت وزارة البيئة، أن تقارير الإنذار المبكر رصدت تأثر حالة جودة الهواء سلبًا اليوم، لنشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال، مضيفة: “سنتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن”.

وقدمت الوزراة عدت نصائح للمواطنين وخصوصا كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.