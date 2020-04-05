الأقصر توضح حقيقة توقف عمل ماكينات الصرف الآلي

قالت محافظة الأقصر، في بيان منها، اليوم، إن الأنباء المنتشرة بشأن غلق وتوقف عمل ماكينات الصراف الآلي ATM في المحافظة والخاصة بالبنك الأهلي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أن ما حدث هو إغلاق ماكينات الصراف الآلي الموجودة داخل فرع البنك الأهلي المصري في شارع كورنيش النيل وكذا إغلاق الفرع نفسه فقط، مشيرة إلى أن الإغلاق جاء ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وشددت المحافظة في بيانها، على أن جميع البنوك وماكينات الصراف الآلي الموجودة داخل المحافظة تعمل بكامل طاقتها، وخصوصا فروع وماكينات البنك الأهلي المصري، وأنها غير مغلقة، مناشدة المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة.