بنك القاهرة يعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

أعلن بنك القاهرة غلق مقر البنك الرئيسي في مدينة نصر، والتزام جميع عامليه بالعزل المنزلي، إثر اكتشاف إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن غلق الفرع والتزام جميع العملاء المنزل جاء في إطار حرص البنك على سلامة العاملين به وكذا جميع عملائه، مشيرا إلى أن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في بيان اليوم، إنه يجرى تنفيذ تعقيم وتطهير المقر الرئيسي بالكامل، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، مع التزامهم بالعزل المنزلي.

تابع بأن البنك اتخذ كل الإجراءات بتفعيل خطط لاستمرار العمل من مواقع بديلة مع مراعاة الظروف الاستثنائية، لكل الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.

وشكر بنك القاهرة فرق العمل التي تنفذ خطة استمرار العمل؛ لضمان سير الأعمال على النحو الأمثل لتنفيذ كل خدمات البنك؛ لدعم العملاء وحركة الاقتصاد.