ارتفاع الحرارة وأتربة.. “الأرصاد” تعلن موعد انكسار موجة الحر

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسجلت الحرارة على القاهرة 35 درجة بارتفاع 6 درجات عن معدلها الطبيعي.

وقال شاهين أن الطقس يكون اليوم حارا، حيث سجلت الحراة على القاهرة 31 درجة، موضحا أن البلاد ستشهد تحسنا غدا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 26 و27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة.

Advertisements

وأكد انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال اليومي الماضيين، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الحرارة تكون كتل الهوائية قادمة من الصحراء الغربية، ونشاط ملحوظ للرياح محملة بالرمال والأتربة.

ونصح شاهين المواطنين بالالتزام بالمنزل، خصوصا أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية، خلال تلك الفترة.