اليوم.. “الإفتاء” تحدد الفئات المرخص لها بالإفطار

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن اللجنة الطبية المشكلة لدراسة الموقف الشرعي لعدة أمور الفقهية ستجتمع، اليوم، لبحث عدة موضوعات من أبرزها صيام شهر رمضان.

وأضاف عاشور، أن تتكون من 4 أساتذة بكلية الطب وهم من تخصصات “الطب الشرعي، مناعة، وأنف وأذن وحنجرة”، لبحث إمكانية تأثير الصيام على الأشخاص، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أم أنه لايؤثر، مشيرا إلى أنه سيجرى تحديد من سيجب عليه صيام رمضان، ومن سيكون لديه رخصة للإفطار.

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كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد إنه لا يجوز للمسلم أن الإفطار رمضان إلَّا في حالة وجود قرار من الأطباء بأن الصِّيام سيجعله المسلم عرضةً للإصابة والهلاك بفيروس كورونا، مشيرا إلى إلى أن الإسلام حث على حِفَظ النَّفس ودرأ الهلاك عنها.