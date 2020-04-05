خطوات تفعلها إذا كنت لا ترغب في تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إجراء للراغبين في عدم تأجيل سداد أقساط القروض أو بطاقات الائتمان، وفقًا لمبادرة البنك المركزي.

كان البنك المركزي أصدر قرارا في منتصف شهر مارس الماضي، بتأجيل سداد أقساط البطاقات الائتمانية لكل العملاء لمدة 6 أشهر، من تاريخ القرار، وذلك في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره على المواطنين، ولن تفرض البنوك غرامات أو فوائد على التأخير، لكنها ستضع فوائد فترة التأجيل وهي 6 أشهر.

Advertisements

عند الاستمرار في دفع الأقساط في موعدها إليك الطريقة:

البنك الأهلي:

أرسل البنك الأهلي رسالة إلى جميع عملائه المقترضين يطلب فيها الرد بـ”سدد” إذا رغبوا في الاستمرار في سداد الأقساط، وفقًا لجدول السداد القائم بقيمة الأقساط الحالية، على رقم ١١٢١، حتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن العميل إذا لم يرد سيرحل البنك جدول السداد، لمدة ٦ شهور، مع إعادة احتساب قيمة الأقساط لتشمل الفائدة التعاقدية ووضعها على القسط، وإذا كان لا يرغب فعليه إرسال رسالة فيها “خصم” إلى رقم 1121 حتى يوم 14 مارس الجاري.

وأشار إلى أن عدم إرسال الرسالة تعني أن العميل يرغب في تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، حتى سبتمبر ٢٠٢٠ مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة على الرصيد.

بنك مصر:

طلب بنك مصر من عملائه غير الراغبين في تأجيل السداد أقساطهم قروضهم لمدة 6 شهور، ملء استمارة خاصة على موقع البنك الإلكتروني، وأرسل رسالة بها رابط الاستمارة لكل من يرغب في استكمال الأقساط.

وأضاف البنك أنه في حال عدم تأجيل الأقساط والسداد بانتظام يرجى التواصل عبر إحدى الوسائل التالية:

زياره https://bit.ly/3dvMGye، به نموذج يملأه العميل ويرسله إلكترونيًا لاتخاذ اللازم. عند دخول العميل على “واتساب” البنك يطلب عدم تأجيل الأقساط، يظهر له الرابط الخاص بالطلب، ويتبع خطوات الرسالة النصية نفسها. الاتصال على الخط الساخن للبنك 19888. التوجه للفرع في حال تعذر الوصول.