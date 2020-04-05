رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء: ستحول للنيابة العسكرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي، خصوصًا مستغلي ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حضره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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وشدد مدبولي على أنه في ظل قانون الطوارئ الآن سيجرى تحويل أي مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية، مؤكدا تشديد الحملات من قبل المحليات وإدارة المرور، لإزالة أي مخالفة فورية.

وأكد رئيس الوزراء عدم التهاون مع أي مخالفة بناء: “لا يُمكن السماح لأحد باستغلال الظروف الصعبة للتربح، وهذا توجيه لكل المحافظين ولمديري الأمن”.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاهزية الوزارتين لتنفيذ التكليفات.