فيديو .. تعرف على طريقة صناعة الكمامات في المنزل للوقاية من فيروس كورونا

باتت العديد من الدول في كافة أنحاء العالم عاجزة على مساعدة شعوبها بسبب النقص الواضح في المعدات الطبية مثل الكمامات الطبية على سبيل المثال، نظراً إلى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة ارتداء الناس بصفة عامة وخصوصاً المرضى وكبار السن الكمامات في الأماكن العامة ولكن في المستشفيات على وجه التحديد، من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

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واتجهت شعوب بعض الدول في هذه الفترة لصناعة الكمامات المنزلية من الأقمشة سواء الخفيفة أو حتى القطنية أو من خلال استعمال المناديل، بسبب عدم وجود الكمامات تماماً في الأسواق أو ربما لغلاء سعرها في الوقت ذاته.

وأكدت العديد من البحوث الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الكمامات المنزلية المصنوعة من الأقمشة ليست فعالة مثلها مثل الكمامات الطبية بدون أدنى شك، إلا أنها من الممكن أن تساعد حالياً على الوقاية من فيروس كورونا.

على صعيد متصل، نصحت بعض المؤسسات الطبية العالمية بضرورة ارتداء الكمامات بمجرد الخروج من المنزل في هذه الفترة العصيبة، نظراً إلى قدرة فيروس كورونا حالياً على الانتقال عن طريق الهواء أو عن طريق النفس الذي يخرج من أفواه المصابين.

طريقة عمل الكمامات المنزلية بواسطة الأقمشة للوقاية من كورونا

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