رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط لمعرفة آثار كورونا على الاقتصاد المصري

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد مع الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل معرفة الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد المصري أو حتى العالمي بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع اليوم أن جميع المؤسسات الدولية دون استثناء قامت بتخفيض توقعاتها بخصوص معدلات النمو الاقتصادي، موضحة في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي سوف يستعيد عافيته من جديد مع مطلع العام المقبل 2021.

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وأشارت أيضاً إلى أن معدل نمو التجارة العالمية سوف ينخفض إلى 0.4% فقط لا غير بعد أن كان 2.3% قبل انتشار فيروس كورونا، على أن تنخفض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل قد يصل إلى 40%.

وشددت الدكتورة هالة سعيد خلال الاجتماع على أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سوف ينخفض مع نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، على أن يصل إلى 4.2% بعد أن كان متوقعاً وصوله إلى 5.6% قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أيضاً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً وخاصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا، قد ساهمت بشكل واضح في دعم الاقتصاد المصري إضافة إلى مساندة العمالة وأيضاً تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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