وزير التموين يطالب بتوزيع الخبز والسلع على المواطنين في الأماكن المعزولة بسبب كورونا

أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة رسمية اليوم الأحد عن قرار في غاية الأهمية يتمثل في توزيع الخبز والسلع الغذائية على المواطنين في المنازل بكافة الأماكن التي تم عزلها مؤخراً بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بها.

وطلب الدكتور علي مصيلحي بضرورة التحقق من توفر رصيد كافي في هذه الأماكن المعزولة من السلع الغذائية لمدة أسبوع على أقل تقدير، إضافة إلى تخصيص رقم واتساب للجهات المحلية من أجل سهولة التواصل مع المواطنين وتوصيل الخبز والسلع الغذائية لهم في البيوت.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار يهدف إلى تقليل التكدس والزحام على المخابز والمحلات التجارية، نظراً لأن هذه المناطق باتت بمثابة بؤرة لانتشار فيروس كورونا، وبالتالي من الأفضل عزل جميع المواطنين وبقائهم في المنازل بناءً على توصية وزارة الصحة والسكان.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت على مدار الأيام الماضية بعزل قرى مصرية بالكامل بعدما تزايدت فيها أعداد المصابين بفيروس كورونا، علماً بأن مصر كان قد تخطت يوم أمس السبت 1000 حالة مصابة بذلك الفيروس القاتل.

ويبقى الأهم الآن هو محاولة احتواء انتشار فيروس كورونا وعدم السماح له بالانتشار بشكل أوسع على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل تفادي حدوث كوارث المرحلة المقبلة.

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