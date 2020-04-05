عاجل .. اكتشاف 103 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن اكتشاف 103 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، إضافة إلى وفاة 7 حالات أخرى جميعهم من المواطنين المصريين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الحالات الجديدة الإيجابية المصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها اليوم منقسمة إلى حالة واحدة فقط لمواطنة أجنبية أما البقية كلهم من المصريين.

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وأشار أيضاً إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد ارتفع إلى 1173 حالة، موضحاً في الوقت ذاته أن 346 حالة منهم قد تحولت نتائج فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان الرسمي أن اليوم الأحد قد شهد مغادرة 6 حالات من المصريين من مستشفيات العزل بعد شفائهم بشكل كامل من المرض، وبالتالي ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 247 حالة من أصل 346 حالة تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن عدد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا قد وصل إلى 78 حالة بعد إضافة الحالات السبعة التي توفيت اليوم، مؤكداً في الوقت ذاته عدم اكتشاف أي حالات أخرى باستثناء الحالات التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي، كما أشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل العمل جاهدة لمكافحة الفيروس في جميع المحافظات.

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