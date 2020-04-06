ممر لحالات الاشتباه.. توجيهات من “الصحة” للمستشفيات بشأن كورونا

طالبت وزارة الصحة كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، بتخصيص ممر خاص من أجل دخول الحالات المشتبه في إصابتها بأعراض تنفسية، كما طالبت بفحص العاملين يوميًا في الصباح قبل توقيعهم بدفتر الحضور.

كان قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة أرسل خطابا، أمس، إلى جميع المديريات الصحية في المحافظات، وكذا الهيئات والمستشفيات التابعة للوزارة، كما أرسل القطاع الخطاب إلى إدارة المنشآت الصحية غير الحكومية من أجل إرسالها إلى المستشفيات الخاصة.

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وطالبت وزارة الصحة في خطابها بضرورة التأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية وكذا المطهرات اللازمة؛ من أجل التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها أو أي حالة مؤكدة، وعدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

وطالبت الوزارة بتخصيص مراقب من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى؛ للتأكد من الالتزام بسياسة ارتداء الأدوات الوائية، وإبلاغ مدير المستشفى عن أي تجاوزات.