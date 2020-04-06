%40 من إصابات كورونا بمصر في أبريل.. والمعدل اليومي يتصاعد

بعد انخفاضه، أمس، بشكل ملحوظ، ارتفع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” اليومي، بعدما سجلت مصر نحو 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، أي بزيادة تبلغ نحو 17 حالة، عما سجلت أمس، ونحو 7 حالات وفاة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وعلى الرغم من ارتفاع المعدل اليومي، فإن يوم 3 أبريل الحالي، لا يزال الأعلى من حيث الإصابات والوفيات اليومية بتسجيل نحو 120 حالة إصابة و8 حالات وفاة، ويعد اليوم هو اليوم الثاني تسجل فيه مصر إصابات أكثر من 100 شخص.

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كانت الأيام الـ5 الأولى من شهر أبريل الحالي شهدت زيادة في معدل الإصابة اليومي، بلغ الضعف في المتوسط عن أيام شهري مارس وفبراير، أما أقل الأيام من حيث الإصابة خلال الشهر الحالي كان أول أيام أبريل، بتسجيل نحو 69 إصابة جديدة، فيما لم يزد معدل الإصابات اليومي طيلة شهري مارس وفبراير عن 54 إصابة، لم تسجل أي إصابات في 17 يومًا خلال الشهرين.

وفي الـ5 أيام الأولى من الشهر الحالي سجلت مصر نحو 463 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بنسبة بلغت نحو 40% من إجمالي الإصابات، مقابل 709 حالات إصابة خلال شهر مارس، وإصابة وحيدة في فبراير لمهندس صيني.

وعن الإحصائية اليومية المعلنة من وزارة الصحة، أظهرت انخفاض معدل حالات التعافي، ليصل المعدل اليومي للتعافي إلى نحو 6 حالات فقط، مقابل 25 حالة تعافٍ، أمس.

وأكدت الوزارة، أن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت ووصلت إلى نحو 346 حالة، من بينهم 247 متعافيًا.

وترفع وزارة الصحة استعداداتها في المحافظات، وتتابع الموقف باستمرار، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت وزارة الصحة خطا ساخنا 105، و15335؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا.