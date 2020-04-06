فيديو.. وزير الاتصالات يعلن رفع كفاءة الإنترنت خلال الأيام المقبلة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن خدمة الإنترنت في المنازل يمكن أن يحدث بها اختناق بسبب وجود مرفق يحمل بأحمال تفوق ما هو مخطط له.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، أن أنماط استخدام المواطنين للإنترنت تغيرت بشكلٍ مفاجئ وكبير، خلال الأسابيع الماضية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ساعات الذروة ارتفعت إلى أكثر من 12 ساعة.

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وأوضح وزير الاتصالات سبب ارتفاع ساعات الذروة بأن قطاعًا كبيرًا من المواطنين والطلبة لم يذهبوا إلى دور العلم أو أشغالهم ومن ثم يؤثر السهر طوال الليل للمذاكرة والدخول على المواقع، وهو ما يؤدي إلى حدوث أحمال وضغوط.

وأشار طلعت إلى أن الوزارة رفعت من كفاءة النقطة الحرجة والأجهزة الناقلة والجالبة للبيانات بنحو 30%، خلال الأسبوعين الماضين، وجارٍ رفع كفاءتها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.