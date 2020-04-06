الحكومة ترصد 396 مليار جنيه لتطوير العشوائيات من مناطق وأسواق

رصدت الحكومة المصرية 396 مليار جنيه، من أجل تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة والغير آمنة والأسواق الشعبية، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الإسكان على مدار الأربع سنوات الأخيرة.

وللدولة جهودًا واضحة في هذا الإطار وفقًا لأرقام معلنة، حيث قدرت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة إلى نحو 32.4 مليار جنيه، من أجل تطوير 357 منطقة، انتهى منها 289 منطقة، والتي تضم 214.3 ألف وحدة سكنية، و26.5 ألف شقة من مشروع أهالينا 2 وبشاير الخير 3 و5، بينما تبقى 59 منطقة تحت التنفيذ تتضمن 48.39 ألف وحدة سكنية.

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24.5 مليار جنيه تم صرفهم في خطة المناطق غير الآمنة، ويتبقى 9.7 مليار جنيه، وعليه يتوقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، صرف المبلغ المتبقي خلال عام 2020 الحالي، غير أعمال أخرى يتضمنها مثلث ماسبيرو والتي قد تمتد لعام 2021.

أما المناطق غير المخططة وصلت مساحتها إلى 152 ألف فدان، حيث شهدت 53 منطقة التطوير حتى الآن، وتصل التكلفة الإجمالية إلى 318 مليار جنيه لجميع المناطق غير المخططة، والمقرر تنفيذها خلال 10 سنوات.

وتشمل خطة التطوير الأسواق العشوائية أيضًا والتي وصلت تملفتها إلى 44 مليار جنيه، وتضم 1105 سوق، انتهى منهم 18 وجارٍ العمل في تطوير 22 سوقًا.