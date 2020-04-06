وزارة التعليم تعلن المحذوف من مقررات التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفني حتى يوم 15 مارس 2020.

أولاً: امتحانات الدبلومات الفنية 2019 – 2020

قالت الوزارة إن قطاع التعليم الفني يتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ للوفاء بالإجراءات المطلوبة بهذا الشأن، مؤكدة إرسال قوائم بالأجزاء والتخصصات التي لن تدخل في التقييم آخر العام إلى مديريات التعليم.

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وأضافت أن مديري عموم التعليم الفني بالمديريات سيتولون إعلانها عبر صفحاتهم الرسمية للمدارس، مؤكدة إعلان قطاع التعليم الفني لها على منتديات قطاع التعليم الفني من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، إضافة إلى إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه نظرًا لطباعة أوراق الامتحان قبل تاريخ تعليق الدراسة، فإن بعض الأوراق الامتحانية التي طباعت وتحوي أجزاءً لن يجرى تقديرها وسيعاد توزيع درجاتها المخصصة، على باقي أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب.

ثانيًا: طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكليف طلاب سنوات النقل في مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بإجراء بحوث تطبيقية وإعدادها من منازلهم، شاملة الأجزاء التي درسوها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.

وأكد الوزير إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال 18- 23 أبريل 2020؛ وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وسيجرى تخصيص الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020؛ لإعداد البحوث التطبيقية.