“القوى العاملة” تنفي صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك

أعلنت وزارة القوى العاملة أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” من البنوك لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنه غير صحيح.

وطالبت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، العمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل، والتي سجلت من 18 مارس الماضي حتى الآن، بعدم الانسياق وراء الشائعات وكذا عدم السير وراء المعلومات المغلوطة، مؤكدا أنه يجب عدم التزاحم أمام فروع البنوك حفاظًا على سلامة المواطنين.

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وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، أن الحكومة ستلعن أي جديد بشأن تحديد معايير وآليات تقديم وصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، التي تسجل بياناتها عبر الموع الإلكتروني الخاص بالوزارة، موضحة أنها ستعلن ذلك عبر قنواتها الرسمية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذا في كل وسائل الإعلام.