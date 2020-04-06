“الصحة العالمية” تكشف كيف دخل فيروس كورونا مصر

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة الدكتور جون جبور، إن الوضع في مصر مطمئن رغم زيادة عدد مصابي فيروس كورونا المستجد “وكوفيد-19”.

وأضاف جبور، أن الجانب المطمئن معرفة مصدر الإصابات حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تصل إلى المصابين وتعزلهم كما أنها تضع المخالطين لهم في الحجر.

Advertisements

وأوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، أن فيروس كورونا دخل مصر للمرة الأولى بسبب بعض السائحين الذين نقلوا الفيروس إلى بعض العاملين في السياحة، موجها التحية إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وكذا فريق الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأشار جبور، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أن وزارة الصحة تعمل على مدار 24 ساعة، من أجل تقصي الإصابات والمخالطين لهم، مؤكدا صعوبة ذلك لأنه عمل شاق ومتعب، لكنه يساهم في توسيع مسار الإصابات الجديدة، لكي يكون الرسم البياني الخاص بالإصابات مسطح وليس أفقيا.