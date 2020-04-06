“الصحة العالمية” توضح متى تصل مصر للمرحلة الخطرة في كورونا؟

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة الدكتور جون جبور، إن مصر ستصل إلى المرحلة الخطرة عند عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبعد الجسدي والحد من الزحام، محذرًا المصريين من التزاحم وعدم الوعي وخطورته، والتهاون في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف جبور، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أنه يجب أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، محذرًا من خطورة الوضع عالميًا، خصوصًا بمنطقة شرق المتوسط حيث وصل عدد مصابي فيروس كورونا بها إلى نحو 73 ألف إصابة، كما سجلت الوفيات نحو 3 آلاف حالة وفاة.

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وشدد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية بغسيل اليدين باستمرار، ووضرورة التباعد الجسدي، واتباع آداب الكحة والعطس، موضحا أن المواطنين مسؤولين مسؤولية كاملة عن مكافحة انتشار الفيروس.