بعد تزاحم المواطنين.. البنك الأهلي: لسنا جهة صرف المنحة الاستثنائية

قال البنك الأهلي المصري، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنتها وزارة القوى العاملة للمواطنين من العمالة غير المنتظمة؛ من أجل تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضاف البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم، أن وزارة القوى العاملة لم تحدد الجهة المعنية بصرف المنحة، كما أنها لم تعلن عن آلية صرف المنحة الاستثنائية، داعية المواطنين لتوخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية، بسبب وجود تزاحم على فروع البنك.

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وأوضح البنك الأهلي، في بيانه، أنه لم تصدر تعليمات لصرف البنك للعلاوة الاستثنائية، حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس، مؤكدا أنه يتخذ كل التدابير والإجراءات الوقائية في جميع فروعه، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين.

وناشد البنك المواطنين بضرورة توخي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تلحق الضرر بهم أو بالبلاد.