الحكومة ترد على فيديو يزعم إصدار قرارات جديدة لمواجهة كورونا

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن الفيديو المنتشر بخصوص إصدار مجلس الوزراء لحزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمرحلة الثالثة، التي سيجرى تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي، في بيان منه اليوم، أن مقطع الفيديو غير صحيح مشيرا إلى أن المقطع مزيف ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء.

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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات احترازية جديدة، غير الإجراءات التي أعلنتها من قبل، مشيرة إلى أنه عند اتخاذ أي قرارات جديدة سيجرى الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيانه، أنه يشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مروجي الشائعات، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة، حيث إنها تهدف إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.