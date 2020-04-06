مقترحات “نقل النواب” بشأن حظر التجوال والانتقال بين المحافظات

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم، بمقترحات إلى لجنة النل والمواصلات بمجلس النواب، وناقشت اللجنة برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم، المقترحات التي رضت عليها خصوصا فيما يتعلق بمشكلات سير سيارات النقل في أثناء حظر التجوال، والانتقال بين المحافظات.

وطالب أعضاء لجنة النقل في مقترح منهم بضرورة تعقيم البضائع المستوردة باستمرار وكذا نعيم الأرصفة والمواني ومعدات الشحن، مشددة على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل هذه المشكلات.

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وأوصت اللجنة، اليوم، بالحرص على التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني ومعدات الشحن إضافة إلى حل عددٍ من مشكلات المواطنين المتعلقة بشأن تطبيق الحظر، مشيرة إلى أنها قدمت تلك التوصيات إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

يشار إلى أن مجلس النواب تبنى آلية مرنة “مؤقتة”، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وهي الاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة.