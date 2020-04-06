تعرف على طريقة عمل الشلولو لتقوية جهاز المناعة والوقاية من فيروس كورونا

بات الشعب المصري بأكمله يرغب في معرفة طريقة عمل وجبة الشلولو على مدار الساعات الماضية، بسبب التصريحات التي أدلى بها الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي التابع للمعهد القومي للأغذية عن مدى أهمية هذه الوجبة في الوقت الحالي للوقاية من الفيروسات وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

وأصبحت وجبة الشلولو بمثابة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر، علماً بأن هذه الوجبة تعتبر من الوجبات المصرية التاريخ ويكفي الإشارة فقط إلى أن المصريين يتناولون هذه الوجبة منذ 5 آلاف سنة كاملة.

Advertisements

وأكد الدكتور مجدي نزيه خلال تصريحات تلفزيونية له مساء يوم أمس الإثنين أن وجبة الشلولو تعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، كما أنها تعد الحل الأمثل حالياً من أجل الوقاية من الفيروسات بصفة عامة سواء فيروس كورونا أو غيره.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الوجبة لا يزال يتم تناولها حتى هذه اللحظة في معظم أنحاء صعيد مصر، موضحاً في الوقت ذاته أنها مماثلة تماماً لوجبة الطماطم بالثوم والكمون.

طريقة عمل الشلولو للوقاية من الفيروسات

يجب أولاً تجهيز المكونات التالية: ثوم / ملوخية ناشفة / كزبرة ناشفة / طماطم / بصل / فلفل حار / ليمون / ملح. يتم وضع الملوخية الناشفة بعد ذلك في مياه باردة لمدة 15 دقيقة. يتم وضع بقية المكونات في الخلاط ثم المزج بينهم جيداً. يتم المكونات بعد مزجها في حلة بها مياه باردة. يتم وضع الملوخية الناشفة في نفس الحلة. يتم وضع المزيج بأكمله في الصحون ثم يتم تناوله.

إقرأ أيضاً: جائحة كورونا توقعها جورج بوش قبل 15 عاماً من الآن .. تعرف على التفاصيل