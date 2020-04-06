الصحة العالمية تنفي قدرة الذباب والبعوض على نقل فيروس كورونا إلى الإنسان

حرصت منظمة الصحة العالمية على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وذلك بخصوص قدرة الذباب والبعوض على نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي أنه لا توجد أي دلائل علمية حتى هذه اللحظة تثبت قدرة الذباب والبعوض على نقل فيروس كورونا إلى الإنسان، وبالتالي فإن كل ما يتم تداوله هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس م الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن فيروس كورونا يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، حيث يمكن أن ينتقل من شخص مصاب إلى شخص آخر عبر الجهاز التنفسي أثناء السعال أو العطس.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر الذباب والبعوض، إلا في حالة كان الفيروس لديه القدرة على التكاثر داخل أجساد هذه الحشرات وهو الأمر الذي لم يتم إثباته عملياً حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أوضحت في أكثر من مناسبة سابقة أن مصر خالية تماماً من جميع الحشرات الوبائية التي لديها القدرة على نقل العدوى إلى الناس، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفيروس لا ينقل عبر الذباب والبعوض.

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