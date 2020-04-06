وزارة الصحة تطالب المستشفيات الخاصة بتخصيص فني معمل للكشف عن كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً رسمياً اليوم الإثنين طالبت فيه المستشفيات الخاصة بضرورة تخصيص كل مستشفى عدد 2 فني معمل، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد في حالة ظهور الأعراض على أي مواطن أثناء تواجده هناك.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن سحب العينات والكشف عن فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة لابد أن يكون متوفراً على مدار اليوم بأكمله أي 24 ساعة دون انقطاع.

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وأشارت أيضاً إلى أن كل مستشفى من المستشفيات الخاصة يجب عليها أن تقوم بتجهيز منطقة خاصة بالعزل أو الحجر الصحي من أجل وضع مصابي فيروس كورونا بها، على أن يتم تحديد عدد غرف هذه المنطقة بحسب قدرة كل مستشفى وطاقتها الاستيعابية.

وتأتي هذه الإجراءات من طرف وزارة الصحة والسكان في ظل الارتفاع الواضح في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر على مدار الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن مصر قد تخطت حاجز 1000 إصابة منذ يومين، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن لعدم قدرة مصر من الناحية الصحية على تحمل عدد أكبر من المصابين.

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