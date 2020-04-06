نقابة الصيادلة تنفي بيع إحدى الصيدليات في الإسكندرية مصل فيروس كورونا

أصدرت نقابة الصيادلة في الإسكندرية بياناً رسمياً اليوم الإثنين من أجل نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص قيام إحدى الصيدليات في منطقة كفر عبده ببيع مصل فيروس كورونا.

وتم تداول صورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وتم التأكيد في هذه الصورة على أن مصل فيروس كورونا المستجد بات متوفراً في إحدى الصيدليات في منطقة كفر عبده بمحافظة الإسكندرية.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن ناشر الصورة طالب المواطنين أيضاً بسرعة الحصول على المصل عبر خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل قبل نفاذ الكمية كما حذر أيضاً من التقليد.

وإليكم الآن البيان الرسمي الصادر عن نقابة الصيادلة في الإسكندرية:

تحذر نقابة صيادلة الإسكندرية من تداول بوست عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان لإحدى الصيدليات عن وجود مصل لفيروس كورونا المستجد.

وتنفي النقابة وجود صيدلية بهذا الاسم في في منطقة كفر عبده في الإسكندرية، وتؤكد على عدم صحة ما تضمنه هذا البوست، وقد تم رفع الأمر إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ اللازم.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة أنه لا يزال لم يتم اكتشاف مصل أو لقاح أو حتى علاج من أجل القضاء على فيروس كورونا.

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