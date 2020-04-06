لجنة سلامة الغذاء توضح الفارق بين الكبدة السليمة والفاسدة

حرص الدكتور علي ذكي رئيس لجنة سلامة الغذاء التابعة للنقابة العامة للأطباء البيطريين على توضيح الفارق ما بين الكبدة السليمة وبين الكبدة الفاسدة التي تحتوي على الديدان الكبدية، حتى لا تكون سبباً في إصابة المواطنين بأمراض خطيرة.

وأكد الدكتور علي ذكي أن لجنة سلامة الغذاء تابعت في الفترة الماضية العديد من الشكاوي من طرف المواطنين بسبب وجود بقع بيضاء أو حمراء على بعض قطع الكبدة في الأسواق، وهي البقع التي يطلق عليها اسم الديدان الكبدية.

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وأشار أيضاً إلى أن تناول الكبدة الفاسدة التي تحتوي على الديدان الكبدية يؤدي إلى إصابة الإنسان بالأعراض التالية:

فقدان الشهية / الإسهال والغثيان / ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالحمى / إنخفاض في الوزن / قيء مستمر / حدوث قشعريرة في الجسم / زيادة التعرق.

وإليكم الآن الطريقة من أجل التفريق بين الكبدة السليمة والكبدة الفاسدة:

الكبدة السليمة لابد أن يكون لونها أحمر طوبي.

لا تحتوي الكبدة السليمة تماماً على أي بقع حمراء أو بيضاء.

الكبدة السليمة تمتاز بغلافها اللامع وليس الباهت.

الكبدة السليمة ملمسها غير متحجر وخالية تماماً من التليف.

الكبدة السليمة خالية تماماً من التكلسات أو الدرنات.

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